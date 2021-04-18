Gündem Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 18:28 | 18 Nisan 2021 - 18:29

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte son gelişmeler

Bayramda alınacak yeni kısıtlamalar için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Alınan yeni kararlara göre, ramazanın ilk iki haftasında kısmi kapanma geçerli olacak. Öte yandan merak edilen bir diğer toplantı ise Bilim Kurulu Toplantısı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?