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Gündem
Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 18:28 | 

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte son gelişmeler

Bayramda alınacak yeni kısıtlamalar için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Alınan yeni kararlara göre, ramazanın ilk iki haftasında kısmi kapanma geçerli olacak. Öte yandan merak edilen bir diğer toplantı ise Bilim Kurulu Toplantısı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan ve alanında uzman üyelerden oluşan Bilim Kurulu, aldığı tavsiye kararları ile gündemde yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son olarak ne zaman toplanacağı vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısına dair son bilgiler...

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının 2 haftada bir yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan günü gerçekleşmesi bekleniyor.

3BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu'nun kabine toplantısı öncesinde 19 Nisan Pazartesi ya da 20 Nisan Salı günü bir araya gelmesi bekleniyor. Konuya dair net tarih bilgisi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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