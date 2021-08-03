Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca açıklama yapacak mı? Gündem aşılama ve vaka sayısı!
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek. Dünyada artan ve Türkiye'de de görülen Delta ve Delta Plus varyantlarının ele alınmasının beklendiği toplantıda, aşılama takviminin de masada olması ön görülüyor. Vaka sayıları, hastanelerdeki durum, aşı tedarikinin de Bilim Kurulu Toplantısı'nda öne çıkan başlıklar arasında olması bekleniyor. Kritik toplantıda alınan kararları duyuracak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları son duruma yön verecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, kritik Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu milyonlar tarafından takip ediliyor. Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış meydana gelirken, Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınacak kararlara gözler çevrildi. Vaka sayılarının 20 bin seviyeleri aşması ve aşılamada başlayan yavaşlama Bilim Kurulu üyeleri tarafından istişare edilecek. Ancak Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu haftaki tarihi henüz belli olmadı.
2
BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Toplantı en son 28 Temmuz tarihinde toplanmıştı. Genellikle çarşamba ya da perşembe günleri yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu hafta 4 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Toplantı sonrası Bakan Koca'nın yazılı ya da YouTube üzerinden açıklama yapması tahmin ediliyor.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararlarla ilgili açıklama yapacak.
3
BAKAN KOCA GEÇEN HAFTA NE DEMİŞTİ?
Geçtiğimiz hafta 28 Temmuz tarihinde yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca YouTube üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası konuşması şöyle;
İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
4
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Tüm sağlık alt yapısını dijital olarak yönetebilen bir ülkeyiz. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir alt yapı var. Kontrolü elde tutabilmek için tüm verileri anlık olarak tuttuğumuz karar destek sistemlerimiz var. Buradan yaptığımız ön incelemeler bazı sonuçlara işaret ediyor.
Örneğin, şuan aktif vakalarımızın yaklaşık %87’si aşısı tamamlanmamış kişiler. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı %5’den az. Hastanede yatan hastalarımızın %95’i de aşısı tamamlanmamış kişiler.
5
Bir başka önemli ön değerlendirmemiz de aşıların etki süresi ile ilgili. Aşı programımız ile birlikte aktif vakalar içinde 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın oranı dramatik şekilde azalmıştı. Ancak aşılamanın üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra bu yaş gurubunun aktif vakalar içindeki oranı artmaya başladı.
Bunu görür görmez 3. Doz uyarısında bulunduk ve 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. Doz aşılarını olmalarını sağlayan programı başlattık. Bunu bizden daha erken fark eden ve uygulayan olmadı. Ancak hali hazırda bu durumda aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı korunmak için bir an evvel 3. Doz aşılarını olmaya davet ediyorum.