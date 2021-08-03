Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca açıklama yapacak mı? Gündem aşılama ve vaka sayısı!

BAKAN KOCA GEÇEN HAFTA NE DEMİŞTİ? Geçtiğimiz hafta 28 Temmuz tarihinde yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca YouTube üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası konuşması şöyle;



İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.