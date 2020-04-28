Bilim insanları salgının esas sebebini açıkladı

Dazsak, “Bahsettiğimiz programlar yılda on milyarlarca dolara mal olacak. Ama bir yüzyılda sadece bir pandemi bile yaşasanız, bu trilyonlarca dolara mal oluyor. Yani yine yatırımınızdan çok iyi bir geri dönüş alıyorsunuz” dedi ve şöyle devam etti: