Bilim insanları salgının esas sebebini açıkladı

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinin haberine göre uzmanlar yayımladıkları bilimsel makalede salgın ile ilgili çok çarpıcı detaylar paylaştı. Salgının esas sebebini açıklayan uzmanlar, "Acilen durdurun" çağrısında bulundu.
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İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinin haberine göre uzmanlar yayımladıkları bilimsel makalede, “Covid-19’un sorumlusu tek bir tür var; o da biziz” dedi ve şöyle devam etti:
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“Son dönemdeki salgınlar, insan faaliyetlerinin doğrudan sonuçları, özellikle de her ne pahasına olursa olsun ekonomik büyümeye önem veren küresel mali ve ekonomik sistemlerimizin."
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"Mevcut krizin ortaya çıkardığı zorlukları aşmak ve gelecektekilerin tohumlarını atmaktan kaçınmak için küçük bir fırsat penceremiz var.”
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Profesörler Josef Bettele, Sandra Diaz ve Eduardo Brondizio, geçen yıl Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu’nun (IPSES) yayımladığı bir rapor hazırlamış, dünyadaki biyoçeşitliliğinin ne durumda olduğuna dair şimdiye kadarki en kapsamlı çalışmaya imza atmışlardı.
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Çalışmada, dünyanın doğal yaşam destek sistemlerindeki zayıflamanın, insanlığı tehlikeye attığı sonucuna varılmıştı.
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'Mükemmel fırtına'
Bir sonraki IPSES değerlendirmesini Dr. Peter Dazsak ile hazırlayan uzmanlar, “Yaygın ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, yoğun çiftçilik, madencilik ve altyapı gelişimi ve vahşi türlerin sömürülmesi hastalıkların yayılması için ‘mükemmel fırtına' yarattı” dedi.
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Uzmanlar, bu faaliyetlerin daha çok sayıda insanı, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 70’inin kaynağı olan hayvanlarla karşı karşıya getirerek pandemilere yol açtığını vurguladı.
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Bu durumun kentleşme ve küresel hava seyahatlerindeki hızlı büyümeyle birleşerek, Asya’daki yarasalarda görülen zararsız bir virüsü insanlarda “görülmemiş bir acıya dönüştürdüğü” ve dünya genelindeki toplumları ve ekonomileri durdurduğu belirtildi.
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'Covid-19 başlangıç olabilir'
Uzmanlar ayrıca Covid-19’un “sadece bir başlangıç olabileceğini” vurgulayıp, şöyle devam etti:
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“Bugün yaptığımız seçimlerin olası etkileri konusunda aşırı derecede dikkatli olmazsak, gelecekteki pandemiler büyük ihtimalle daha sık olacak, daha hızlı yayılacak, daha büyük bir ekonomik etkisi olacak ve daha çok sayıda insan öldürecek.”
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Bilim insanları ayrıca trilyonlarca dolarlık ekonomik canlanma paketlerinin, çevre korumanın güçlendirilmesi için kullanılması gerektiğini söyledi.
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Uzmanlar “Çevre standartlarını gevşetmek ve yoğun tarım, havayolu, fosil yakıt bağımlı enerji sektörlerini güçlendirmek siyaseten faydalı olabilir, ancak bunu acil ve köklü değişiklikler olmadan yapmak, özünde gelecekteki pandemilerin ortaya çıkmasını sübvanse eder” dedi.
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'Tek sağlık' yaklaşımı
Uzmanlar küresel bir “Tek sağlık” yaklaşımının da genişletilmesi gerektiğini belirtirken, Daszak, “İnsanların sağlığı, vahşi yaşamın, besi hayvanlarının ve çevrenin sağlığıyla çok yakından bağlantılı” diye konuştu.
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Pandemi riskinin ön saflarındaki ülkelerde gözlem ve sağlık hizmetlerinin yeterli bir şekilde fonlanması gerektiği vurgulanırken, “Bu öyle basit bir cömertlik değil, gelecekteki küresel salgınları önlemek için yaşamsal önemde bir yatırım” denildi.
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Dazsak, “Bahsettiğimiz programlar yılda on milyarlarca dolara mal olacak. Ama bir yüzyılda sadece bir pandemi bile yaşasanız, bu trilyonlarca dolara mal oluyor. Yani yine yatırımınızdan çok iyi bir geri dönüş alıyorsunuz” dedi ve şöyle devam etti:
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“İşler böyle devam edemez. İşlerin böyle devam etmesini umanlar bir aşının bulunmasını bekliyor. Bu iyi bir strateji değil. Altta yatan nedenlerle mücadele etmeliyiz.”
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'Bunu kendi kendimize yaptık'
Geçen hafta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hükümetlerin bu fırsatı kullanıp salgından sonra daha sürdürülebilir ve dayanıklı toplumlar yaratarak, “daha iyisini inşa etmesi” gerektiğini söylemişti.
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1980’de “biyolojik çeşitlilik” terimini bulan, Birleşmiş Milletler Vakfı ve ABD’deki Geore Mason Üniversitesi’nden Prof. Thomas Lovejoy da “Pandemi doğanın intikamı değil, bunu kendi kendimize yaptık” diye konuşmuştu.
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Uzmanlar makalelerinde ayrıca “Şimdiki krizden, doğayı koruyacak ve böylece doğanın bizi korumasına yardımcı olarak her zamankinden daha güçlü ve dayanıklı çıkabiliriz” dediler.
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 65 bini geride bıraktı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 65 bin 176 yükseldi.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 211 bin 631 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 922 bin 862 kişi de iyileşti.
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En fazla vaka ve can kaybında ABD başı çekti
Pandemide en fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD oldu.
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Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 988 bin 451 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 56 bin 245 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
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İspanya 229 bin 422, İtalya 199 bin 414, Fransa 165 bin 842, Almanya 158 bin 758, İngiltere 157 bin 149, Türkiye 112 bin 261, İran 91 bin 472, Rusya 87 bin 147, Çin 82 bin 836, Brezilya 67 bin 446, Kanada 48 bin 500,
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Belçika 46 bin 687, Hollanda 38 bin 245, Hindistan 29 bin 451, İsviçre 29 bin 164, Peru 28 bin 699, Portekiz 24 bin 27, Ekvador 23 bin 240, İrlanda 19 bin 648, İsveç 18 bin 926, Suudi Arabistan 18 bin 811, İsrail 15 bin 555, Meksika 15 bin 529, Avusturya 15 bin 274, Singapur 14 bin 423,
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Japonya 14 bin 326, Pakistan 14 bin 79, Şili 13 bin 813, Polonya 11 bin 902, Romanya 11 bin 339, Belarus 11 bin 289, Katar 11 bin 244, Birleşik Arap Emirlikleri 10 bin 839 ve Güney Kore 10 bin 752.”
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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
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İtalya 26 bin 977, İspanya 23 bin 521, Fransa 23 bin 293, İngiltere 21 bin 92, Belçika 7 bin 207, Almanya 6 bin 126, İran 5 bin 806, Çin 4 bin 633, Brezilya 4 bin 603, Hollanda 4 bin 518,
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Türkiye 2 bin 900, İsveç 2 bin 274, Kanada 2 bin 707, İsviçre 1665, Meksika 1434, İrlanda 1102, Rusya 794, Hindistan 939, Portekiz 928, Peru 782, Ekvador 663, Romanya 641, Polonya 562,
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Avusturya 549, Japonya 398, Pakistan 301, Güney Kore 244, İsrail 204, Şili 198, Suudi Arabistan 144, Birleşik Arap Emirlikleri 82, Belarus 75, Singapur 14, Katar 10."