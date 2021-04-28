Gündem Haber Giriş: 28 Nisan 2021 - 09:45 | 28 Nisan 2021 - 09:45

Berberler ve kuaförler kapanacak mı? İşte tam kapanmada berberlerin durumu

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin detaylarını ve 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05:00'e kadar sürecek olan tam kapanmadan muaf olacak işletme ve kişilerle ilgili genelge yayımladı. Pek çok vatandaş da bu süreçte berberlerin çalışma düzenini sorguluyor. Peki, berberler tam kapanmada açık mı olacak?