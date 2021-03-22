Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 2021 Berat Kandili orucu tarihi
Berat Kandili orucu ne zaman tutulur sorusu yanıt buldu. Şaban ayının ortalarına denk gelen bu günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı Berat Kandili orucu, Hadis-i Şeriflerle de aktarılan hususlar arasındadır. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler çerçevesinde 2021 Berat Kandili orucu tarihi hakkında bazı bilgiler
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Berat Kandili orucu, ibadetlerine yön vermek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor;
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“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.
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Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.
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Berat Kandili 2021 yılında 27 Mart Cumartesi günü eda edilecek.