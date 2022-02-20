Bekçilik sınavı ne zaman? İşte 2022 bekçi alımında son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladı#Bill Gates
Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...#Fenerbahçe
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Ukrayna krizinde ABDden bir iddia daha... Emri verdi'Ukrayna' krizinde ABD'den bir iddia daha... 'Emri verdi'#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlar Kongoya Covid-19 aşısı desteğiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar! Kongo'ya Covid-19 aşısı desteği#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
Koronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü Aynı aileden 9ncu kurbanKoronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü! Aynı aileden 9'ncu kurban#Koronavirüs
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında penaltılarla güldüFenerbahçe, Hatayspor karşısında penaltılarla güldü#Fenerbahçe
Tuğçenin kâbusu olmuştu... Hapisten çıkıp yine dehşet saçtıTuğçe'nin kâbusu olmuştu... Hapisten çıkıp yine dehşet saçtı#Tuğçe Çelik
Yunanistandaki feribot faciasından kötü haber geldiYunanistan'daki feribot faciasından kötü haber geldi!#Yunanistan
Fenerbahçe Bekoyu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi olduFenerbahçe Beko'yu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi oldu#Fenerbahçe Beko
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lider Trabzonspora 45 dakika yetti Alanyada farklı zaferLider Trabzonspor'a 45 dakika yetti! Alanya'da farklı zafer#Süper Lig
Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağış geri geliyor Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağış geri geliyor#Hava Durumu
Mustafa Sandalın nişan kıyafeti çok konuşulduMustafa Sandal'ın nişan kıyafeti çok konuşuldu#Mustafa Sandal
HABERLERGündem Haberleri

Bekçilik sınavı ne zaman? İşte 2022 bekçi alımında son durum

#Bekçi#Sınav#Bekçi Alımı

Bekçilik sınavı ve bekçi alımı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bekçi alımları pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Beklemede olan vatandaşlar, söz konusu bekçi alımlarına dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 2022 bekçilik sınavı ne zaman?

1/3Bekçilik sınavı ne zaman İşte 2022 bekçi alımında son durum

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 2022 yılında yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler son günlerde arttı. Bekçilik yapma hayali kuran gençler de bu hususta araştırmalarına hız verdi. İşte, bekçi istihdamında son durum...

2/3BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

3/3Bekçilik sınavı ne zaman İşte 2022 bekçi alımında son durum

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekçi#Sınav#Bekçi Alımı