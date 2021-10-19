Bekçilik alımı eğitimi ile ilgili PA'dan duyuru yayınlandı! 2021 bekçi alımı başvurusu ne zaman?
Bekçi alımı başvuru tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. 10 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından gözler Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda 2020/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği temel eğitimine katılacak adayların planlamasının yapıldığı bildirildi. Gelen açıklama sonrası gözler 2021 bekçi alımı başvuruları için beklentiler yoğunlaştı. Peki, 2021 bekçi alımı başvurusu ne zaman? İşte, detaylar.
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Bekçilik başvuru tarihleri için adayların beklentisi son yapılan duyurunun ardından yoğunlaştı. Yapılan açıklamada daha önceki süreçlerden geçerek bekçilik eğitimi alacak adayların planlamasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanarak atamaları yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi alacak adayların planlaması yapılmış olup, konuya ilişkin açıklama e-devlet şifresi ile öğrenilebilecektir." ifadeleri kullanıldı. Ancak 10 bin bekçi alımı başvuru tarihleri hakkında henüz bir duyuru bulunmuyor.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
31 yaşından gün almamış olmak,
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Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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2020 BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ DUYURU
Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanarak atamaları yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi alacak adayların planlaması yapılmış olup, konuya ilişkin açıklama e-devlet şifresi ile öğrenilebilecektir.