Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri için gözler EGM'de
Bekçi alımı başvuru tarihleri için geri sayım devam ediyor. 10 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından başvurularını gerçekleştirmek isteyen adayların gözü Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılacak duyurulara çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılacak olan bekçi alımında, adaylar ön başvuru ve yazılı sınava tabii olacaklar. Peki, bekçilik alımı başvuruları ne zaman? İşte, 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri hakkında merak edilen bilgiler.
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1
Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl belli tarihlerde gerçekleşen bekçi istihdamı ile ilgili beklentiler eylül ve ekim ayına yöneldi. Bekçilik başvuru şartlarını taşıyan adaylar kılavuzda yer alan bilgilere göre müracaatlarını tamamlayacaklar. Ancak, henüz Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri belli olmadı.
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JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
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Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.