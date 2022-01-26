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Bedelli askerlik yerlerinde son durum: 2022 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler MSB'de

#Bedelli Askerlik#Bedelli Askerlik Yerleri#Bedelli Askerlik 2022

Bedelli askerlik yerleri ile ilgili MSB son dakika açıklaması bekleniyor. Bedelli askerlik yerleri 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda bedelli askerlik sevk tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Buna göre ilk sevk tarihleri şubat ayında başlıyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

1/4Bedelli askerlik yerlerinde son durum: 2022 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak Gözler MSBde

Bedelli askerlik sonuçları için tarih belli oldu. Bedelli askerlik yerleri ocak ayı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen tarihte açıklanacak. Sevk tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada ise ilk sevk tarihinin 3 Şubat olduğu duyuruldu. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden bildirilecek. 2021 başvurularını yapan yükümlüler 2022 yılında belirtilen celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimlerini yapacaklar.

2/4BEDELLİ ASKERLİK YERLEİR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BEDELLİ ASKERLİK YERLEİR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden duyurulacak. Kurum tarafında yapılan açıklamada, ‘Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir.’ denildi.

3/4BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI

2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir.

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

4/4Bedelli askerlik yerlerinde son durum: 2022 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak Gözler MSBde

Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,

Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak,  zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındakiler, 2’nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4’üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

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