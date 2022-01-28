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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte MSB'nin açıkladığı 2022 fiyat bilgisi

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Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirleniyor. Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor. Peki, bedelli askerlik 2022'de ne kadar oldu?

1/3Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu İşte MSBnin açıkladığı 2022 fiyat bilgisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretinde 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini kaydetti. Akar, 6 aylık askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bu hizmetini 12 ay olarak gerçekleştirmek isteyen Mehmetçiğin maaşının 4 bin 250 lira, yedek astsubayın maaşının 8 bin 500 lira, astsubayın maaşının da 9 bin lira olduğunu söyledi. İşte, MSB'nin açıkladığı 2022 fiyat bilgisi...

2/3Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu İşte MSBnin açıkladığı 2022 fiyat bilgisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminde hem Silahlı Kuvvetler'in hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını söyledi. Bakan Akar, yoklama kaçağı konusunda ciddi azalmaların olduğunu belirterek, "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi" ifadelerini kullandı.

3/3BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.

 

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