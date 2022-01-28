Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte MSB'nin açıkladığı 2022 fiyat bilgisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminde hem Silahlı Kuvvetler'in hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını söyledi. Bakan Akar, yoklama kaçağı konusunda ciddi azalmaların olduğunu belirterek, "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi" ifadelerini kullandı.



