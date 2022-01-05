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Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 15:48 | 

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 BELLİ OLDU: MSB bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? İşte, güncel 2022 bedelli ücretleri

Son dakika haberi...Bedelli askerlik ücreti 2022, yeni yılda gelen memur maaşı güncellemesi ile yeniden belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısına göre endekslenen bedelli askerlik ücreti 2022 tutarı, 40.000 gösterge ve 6 çarpanından oluşuyor. Bedelli askerlik ücreti 2022 için bu tutarı sağlayan vatandaşlar, açıklanacak olan celp tarihleri ile birlikte vatani görevlerini yerine getirmiş sayılacak. Peki, bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı için netlik kazandı. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik tutarı 56 bin 500 TL olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor. 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirleniyor. En son yapılan zam ile beraber bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olmuştu. İşte, yeni bedelli askerlik ücreti hakkında detaylı bilgiler
2BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.

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Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu
4BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.
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