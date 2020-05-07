Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu son günlerin en fazla araştırılan konularından. Korona virüs mücadelesinde normalleşme takvimi, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Konuyla ilgili değerlendirmeleri paylaşan Erdoğan, önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edeceğini duyurdu. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, detaylar.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla, bayramda, 9 günlük sokağa çıkma yasağı iddiaları gündeme geldi. Bu kapsamda, sokağa çıkma yasağı bayramda var mı? sorusu da yanıtı araştırılan en önemli başlıklardan oldu. Pek, bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte, Ramazan Bayramı için sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmış değil. Ancak kısıtlamaların kademeli olarak kalkması bekleniyor.
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9 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLECEK Mİ?
Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor.
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Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.