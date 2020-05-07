Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.



Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmış değil. Ancak kısıtlamaların kademeli olarak kalkması bekleniyor.