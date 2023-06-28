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BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI, KAPALI MI? Bugün (28 Haziran) alışveriş merkezleri çalışıyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Alışveriş Merkezi#Kurban Bayramı#Resmi Tatil
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 10:40

Bayram tatilinin tadını çıkaran aileler, bayramın ilk gününde akraba ziyaretlerinin yanı sıra alışveriş ve eğlence için AVM’leri tercih etmek istiyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde bayram tatili boyunca AVM’lerin açık olup olmadığı merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Alışveriş merkezleri normal şartlarda sabah saat 10.00 ile akşam saat 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başladı. Kamu kurumlarının tamamı bayramda kapalı olurken bazı özel işletmelerin tercihine göre açık ve kapalı olması değişiyor. Peki AVM’ler bayramda açık mı, kapalı mı? İşte, konuyla ilgili bilgiler…

1/5BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI, KAPALI MI Bugün (28 Haziran) alışveriş merkezleri çalışıyor mu



Alışveriş merkezlerinin içerisinde mağazalardan, sinema salonuna, eğlence yerlerinden yemek ve kafelere birçok işletme bulunuyor. Bayram tatilinde olan kamu ve özel sektör çalışanları bayram tatilinin keyfini çıkarıyor. Kamu çalışanları için bayram izni 26-27 Haziran tarihinin idari izin kapsamına alınmasıyla 9 güne çıkarıldı. Kimileri yaz tatili yaparken kimileri ise aile ziyaretlerini tercih ediyor. AVM’lerin çalışma durumu ise bayram sebebiyle merak edilen konulardan birisi oldu. Zaman geçirmek isteyenler “Bugün AVM’ler açık mı? sorusuna cevap arıyor. Alışveriş merkezleri 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim gibi milli bayramlarda hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bayramda AVM’ler açık mı, kapalı mı? İşte, Bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma bilgisi

2/5BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI, KAPALI MI

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI, KAPALI MI?

Alışveriş merkezleri ya da diğer bir adıyla AVM’ler Kurban bayramı tatili boyunca açık olacak. Kurban Bayramı’nda noterler, eczaneler, bankalar, borsa, belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri kapalı olmaktadır.

3/52023 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

2023 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş merkezleri 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da normal günlerde çalıştığı programı bozmuyor. AVM’ler sabah saat 10.00’da müşterilerini kapıları açarken akşam saat 22.00’da kapanıyor. Bazı alışveriş merkezlerinin sinema salonları ve kafeleri geç saatlere kadar açık olabiliyor.

4/5BAYRAM TATİLİNDE KAPALI OLAN YERLER

BAYRAM TATİLİNDE KAPALI OLAN YERLER

-Eczaneler (nöbetçi eczaneler hizmet verecek)
-Hastaneler (acil servisler açık olacak)
-Özel ve kamu bankaları
-Döviz Büroları
-Kuyumcular
-Nüfus Müdürlükleri
-Belediyeler
-Kaymakamlıklar

5/5KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı’nın 1. günü (resmi tatil)

29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı’nın 2. günü (resmi tatil)

30 Haziran Cuma Kurban Bayramı’nın 3. günü (resmi tatil)

1 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü (resmi tatil)

 

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#Alışveriş Merkezi#Kurban Bayramı#Resmi Tatil