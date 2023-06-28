BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI, KAPALI MI? Bugün (28 Haziran) alışveriş merkezleri çalışıyor mu?





Alışveriş merkezlerinin içerisinde mağazalardan, sinema salonuna, eğlence yerlerinden yemek ve kafelere birçok işletme bulunuyor. Bayram tatilinde olan kamu ve özel sektör çalışanları bayram tatilinin keyfini çıkarıyor. Kamu çalışanları için bayram izni 26-27 Haziran tarihinin idari izin kapsamına alınmasıyla 9 güne çıkarıldı. Kimileri yaz tatili yaparken kimileri ise aile ziyaretlerini tercih ediyor. AVM’lerin çalışma durumu ise bayram sebebiyle merak edilen konulardan birisi oldu. Zaman geçirmek isteyenler “Bugün AVM’ler açık mı? sorusuna cevap arıyor. Alışveriş merkezleri 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim gibi milli bayramlarda hizmet vermeye devam ediyor. Peki Bayramda AVM’ler açık mı, kapalı mı? İşte, Bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma bilgisi