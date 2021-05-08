Bayram namazı kılınacak mı? Ramazan Bayramı’nda camiler açık mı? Diyanet'ten açıklama geldi
Ramazan Bayramı namazı bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılınacak. Maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak idrak edilecek olan bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği bayramı da kapsayan tam kapanma sürecinin 17 Mayıs tarihine kadar süreceği bildirilmişti. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı’nda camiler açık mı? sorusu yanıt buldu. İşte, bayram namazı ile ilgili merak edilenler.
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Bayram namazı kılınacak mı, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip edilirken, beklenen açıklama Diyanet'ten geldi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını gölgesinde geçecek olan Ramazan Bayramı'nda namaz ibadetlerini idrak edecek olanlar, Diyanet bilgisine göre hareket edecek. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz." ifadelerini kullandı.
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BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katıldı.
Erbaş, programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:
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"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."
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CAMİLER AÇIK OLACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.
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Yurt dışında 100'den fazla ülkede de Diyanet görevlilerinin irşat çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde 81 ilimiz 922 ilçemizde, Diyanet Vakfının hayır hasenat hizmetleri, ramazan paketleri, zekat dağıtımı sürüyor.
Yurt dışında ise 78 ülkede fakir fukara, garip gureba insanların yanında mümkün oldukça olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü bu şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışında insanlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz." dedi.