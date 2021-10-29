Başkentray, Marmaray ve İZBAN bugün ücretsiz mi? İşte resmi bilgi
"Başkentray, Marmaray ve İZBAN bugün ücretsiz mi?" sorusu, günün ilk saatlerinden itibaren toplu taşıma kullanarak seyahat etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda sorusuna yanıt arayan vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Başkentray, Marmaray ve İZBAN bugün ücretsiz mi?
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Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri bugün ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.