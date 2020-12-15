Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini verdi. Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışıyor.İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



İnternet sitesinde; "Değerli müşterilerimiz, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemleriniz için evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz." açıklaması yer aldı.



AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Akbank da konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.