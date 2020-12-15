Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri
Bankaların kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok yeni tedbir alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında bankalar da yaptıkları açıklamalarda çalışma saatlerinde değişikliğe gittikleriniz duyurdular. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Vakıfbank kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri
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Banka çalışma saatleri yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok kurum çalışma saatlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini açıkladı. İşte merak edilen bankaların yeni çalışma saatleri
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ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİZiraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini açıkladı.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.
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HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini verdi. Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışıyor.İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İnternet sitesinde; "Değerli müşterilerimiz, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemleriniz için evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz." açıklaması yer aldı.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank da konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.