Bamya tohumunun 10 faydası

8. Bamya tohumu bronşit hastalığı için de harika bir ilaçtır. Bamya tohumunu bronşit tedavisinde kahve şeklinde tüketerek kullanabilirsiniz. Bamya tohumları kahve çekirdeği gibi kavrulur ve çekilir. Bu toz şekersiz kahve hazırlanır gibi yapılır ve içilir.