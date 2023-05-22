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Bakan Özer okullar ne zaman kapanacak sorusuna açıklık getirdi! Yaz tatili uzayacak mı? İşte okulların tatil edileceği kesin tarih

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#Mahmut Özer#Bakan Özer#Okullar Ne Zaman Kapanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 11:04

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci ve veli 2023 yaz tatili tarihi ile ilgili haberlere odaklandı. Deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler için atılan adımları aktaran Özer “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusunun da cevabını verdi. Peki, 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili uzatıldı mı, ne kadar olacak?

1/4Bakan Özer okullar ne zaman kapanacak sorusuna açıklık getirdi Yaz tatili uzayacak mı İşte okulların tatil edileceği kesin tarih

Yaz tatili uzayacak mı? sorusu son günlerde merak edilen konulardan birisi oldu. Konuyla ilgili tüm sorulara açıklık getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı kesin tarihi açıkladı. Özer depremden etkilenen öğrenciler için 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi eğitimi olacağını, toplamda iki aylık telafi eğitimi yapılacağını ifade etti. Peki, 2023 okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatili tarihi 2023!

2/4OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ UZAYACAK MI

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özer, okullar ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili olarak, “16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık” ifadelerine yer verdi. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek.

3/4İKİ AYLIK TELAFİ EĞİTİMİ YAPACAĞIZ

'İKİ AYLIK TELAFİ EĞİTİMİ YAPACAĞIZ'

Bakan Özer’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İlk defa milletvekilliği ile ilgili süreç yaşadım. Bakanlıkla birlikte Ordu’da vatandaşlarımız ile süreç yönettik. Ordu ve tüm ilçelerde tüm bakanlıklarda bekleyen işlerin yürümesi için çalıştık. Vatandaşa hizmetin tüm vatandaşlara gidebilmesi siyasetimizin ana noktası. Ordu’ya ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik.

16 Haziran’da okullar kapanıyor. Depremin başlangıcından itibaren okulların normalleştirilmesi için çalıştık. Çadırsa çadır, konteynerse konteyner çocuklarımızı o ortamdan uzaklaştırmaya çalıştık. Depremden etkilenen illerimizi 3 kategoriye ayırdık. LGS ve YKS'de öğrencilerimiz için destek verdik.

4/4Bakan Özer okullar ne zaman kapanacak sorusuna açıklık getirdi Yaz tatili uzayacak mı İşte okulların tatil edileceği kesin tarih

Sınavlara hazırlanabilmeleri için destek kursları açtık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi eğitimi olacak. Toplamda iki aylık telafi eğitimi yapacağız. 82 bin 560 öğrenci geri döndü deprem bölgesinde. Türkiye’de normalleşmenin anahtarı eğitim. Kovid 19 salgınında da Türkiye’nin normalleşmesini sağladık. Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor.

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#Mahmut Özer#Bakan Özer#Okullar Ne Zaman Kapanıyor