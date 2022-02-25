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Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Babalar Günü kutlama tarihi

#Babalar Günü#2022 Babalar Günü

2022 Babalar Günü için geri sayım başladı. Evlatları için her türlü zorluğa göğüs gererek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalara özel bir gün olan Babalar Günü için araştırmalar hız kazandı. Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini sorgulayan vatandaşlar, 2022 Babalar Günü'nün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Babalar Günü ne zaman?

1/3Babalar Günü ne zaman kutlanacak İşte 2022 Babalar Günü kutlama tarihi

Babalar Günü için tarih araştırmaları başladı. Babalarına hediye alacak olan kişiler, internet üzerinden bu sene Babalar Günün'nün ne zaman kutlanacağını merak edip sorgulamaya başladı. İşte, 2022 Babalar Günü kutlama tarihi...

2/3Babalar Günü ne zaman kutlanacak İşte 2022 Babalar Günü kutlama tarihi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 2022'de 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

3/3BABALAR GÜNÜ TARİHİ

BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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#Babalar Günü#2022 Babalar Günü