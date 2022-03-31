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Babalar Günü ne zaman? İşte 2022 Babalar Günü kutlama tarihi

#Babalar Günü#2022 Babalar Günü

İlk kez 1910 yılında kutlanan ve o günden bu yana evlatları tarafından babalarına armağan edilen Babalar Günü'nün bu yıl kutlanacağı tarih, vatandaşların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Babalar Günü ne zaman?

1/3Babalar Günü ne zaman İşte 2022 Babalar Günü kutlama tarihi

Her yıl haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü'nün 2022 yılında hangi tarihe denk geleceği, şimdiden araştırılmaya başladı. Babaları için o güne özel program yapmak isteyen vatandaşlar, planlarına erkenden yön vermek adına tarih sorgulamalarına hız verdi. İşte, 2022 Babalar Günü'nün kutlanacağı tarih...

2/3Babalar Günü ne zaman İşte 2022 Babalar Günü kutlama tarihi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 2022'de 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

3/3BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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#Babalar Günü#2022 Babalar Günü