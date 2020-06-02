Babalar Günü ne zaman, hangi gün 2020? İşte Babalar Günü tarihi
Babalar Günü, her yıl haziran ayı içerisinde kutlanan özel günler arasında yer alıyor. Hediye, süpriz ve bazen güzel bir sözle kutlanan 2020 Babalar Günü tarihi Babalar Günü hazırlıklarına şimdiden başlayanlar tarafından araştırılıyor. Babalarına hayatları boyu gösterdikleri fedakarlıkların karşılığını ufak bir hediyeyle vermek isteyen bir çok kişi 'Babalar günü bu yıl ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2020 Babalar Günü tarihi.
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Hediyeler ve mesajlarla kutlanacak olan Babalar Günü hazırlıkları şimdiden başladı. Corona virüsü gölgesinde geçen Anneler Günü'nden sonra Babalar Günü'nde farklı sürprizler hazırlayacak olanlar, 2020 Babalar Günü'nün hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl 21 Haziran'da kutlanacak. İşte, ayrıntılar.
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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Aralarında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Hindistan, Çin ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülkede Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanır.
Babalar Günü bu yıl ülkemizde haziranın üçüncü haftası olan 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.
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BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ
'Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
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Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.