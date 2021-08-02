Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili konuştu... Mustafa Murat Ayhan kimdir?
Antalya'da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun kaybında flaş bir gelişme yaşandı. Azra Gülendam Haytaoğlu ‘nun cansız bedeni ormanda bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle taşıdığı ormanda gömen inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48), gözaltına alındı. İlk sorguda inkar eden Mustafa Murat Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.
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Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) ölü bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle ormana gömen emlakçı gözaltına alındı.
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Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyordu. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceliyordu.
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Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M. M. A.'nın ‘Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.
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Azra Gülendam Haytaoğlu 28 Temmuz'dan bu yana aranıyordu
Antalya’da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu’nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında genç kız, ablasına, “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. 5 gündür sırra kadem basan Haytaoğlu'nun cesedi bulundu.
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Mustafa Murat Ayhan kimdir?
Mustafa Murat Ayhan 1973 Isparta doğumlu. Süleyman Demirel Üniversitesi mezun olan Ayhan, Anadolu Üniversitesi’nin işletme fakültesini tamamladı.