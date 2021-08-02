Gündem Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 12:38 | 02 Ağustos 2021 - 12:38

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili konuştu... Mustafa Murat Ayhan kimdir?

Antalya'da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun kaybında flaş bir gelişme yaşandı. Azra Gülendam Haytaoğlu ‘nun cansız bedeni ormanda bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle taşıdığı ormanda gömen inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48), gözaltına alındı. İlk sorguda inkar eden Mustafa Murat Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.