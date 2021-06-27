AYT kaç dakika? AYT kaçta bitecek, giriş çıkış saatleri kaç? Önemli 15 dakika kuralı
AYT kaç dakika sorusu, sınav salonlarında ter dökecek olan yakınlarını okul bahçelerinde bekleyecek olan kişilerin gündeminde yer alıyor. AYT saat kaçta bitecek ve giriş çıkış saatleri kaç sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, sınavdan son 15 dakika içerisinde çıkmanın yasak olup olmadığını da merak ediyor. Peki, AYT kaçta bitecek ve giriş çıkış saatleri kaç olacak? İşte, AYT için 15 dakika kuralı hakkında detaylı bilgiler
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AYT kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek soruları sınava girmeden önce araştırma yapan öğrenciler ve öğrenci yakınlarının gündemini oluşturuyor. Toplam 180 dakika sürecek olan AYT oturumu, 15 dakika kuralının uygulanacağı sınav olacak. Peki, AYT saat kaçta bitecek? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler çerçevesinde o detaylar
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AYT KAÇTA BİTECEK?
AYT sınavı 10.15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek. Sınavın bitiş tarihi 13.15 olacak.
Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.
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Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
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Sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir.