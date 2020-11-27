AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AUZEF aksis giriş ekranı
AUZEF vize sınavları 21 - 29 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre uzaktan eğitim sınavlarına bu tarihler arasında 24 saat boyunca katılım sağlanabilecek. Ara sınavlarda her bir ders için 30 dakika süre verilecek olup, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir. Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra AUZEF sınavına öğrenciler katılabilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF aksis giriş ekranı ve sınavlar ilgili ayrıntılar.
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1
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AUZEF sınavları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl belirli tarihlerde gerçekleştirilecek söz konusu AUZEF sınavları bu sene 21 Kasım 2020 – 29 Kasım arasında yapılacak. Toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz edecek. Üniversitenin https://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden sınava giriş yapılacak.
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AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF ara dönem (vize) sınavları 21 Kasım 2020 – 29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Sınavlarınıza bu tarihler arasında 24 saat boyunca istediğiniz gün ve saatte girebilirsiniz. Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.
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Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz. Ara sınavda derslerden aldığınız notlar başarı notunuzu %40 oranında etkileyecektir.
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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF ara dönem sınav sonuçlarının 29 Kasım tarihinde sonra açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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AUZEF SINAV EKRANINA NASIL GİRİLİR?
Çevrimiçi (online) sınav sistemine “https://esinav.istanbul.edu.tr” adresinden erişebilirsiniz. Çevrimiçi (online) sınavlarınızda cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz sınavlarınızı daha kolay yürütmeniz açısından önem arz etmektedir.
Çevrimiçi (online) sınav sistemine AKSİS kullanıcı adınızı ve parolanızı yazıp “Giriş” butonuna basarak girebilirsiniz. Parolanızı unutmanız durumunda Giriş sayfasında yer alan “Parola Yenileme” butonuna tıklayarak aşağıdaki ekrandan yeni parola alabilirsiniz.