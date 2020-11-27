AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? AUZEF aksis giriş ekranı

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN? AUZEF ara dönem (vize) sınavları 21 Kasım 2020 – 29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Sınavlarınıza bu tarihler arasında 24 saat boyunca istediğiniz gün ve saatte girebilirsiniz. Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.