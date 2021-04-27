ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ATA AÖF sonuçlarında
ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları nisan ayında yapıldı. Adaylar sınavlara 5 Nisan ve 16 Nisan tarihleri aralığında girdiler. Kurum tarafından yapılan açıklamada final ve bütünleme sınavlarının da online olacağı duyuruldu. Şimdi gözler sonuç açıklamasında. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ATA AÖF sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 5 Nisan ve 16 Nisan tarihleri aralığında online olarak düzenlendi. Sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasının ardından sorulara itirazlar 23 Nisan tarihine kadar yapıldı. Son yapılan sınav 11 Aralık’ta sona ermiş, ATA AÖF sınav sonuçları ise 22 Aralık’ta açıklanmıştı.
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Online Vize Sınavı 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz dönem Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım tarihinde başlayıp, 11 Aralık tarihinde tamamlanmıştı. Sınav sonuçları ise 22 Aralık'ta erişime açılmıştı.
Sınav sistemi bu tarihlerde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açılmış olup, toplamda 1.483.000 oturumdan oluşan sınavlara, 233.306 öğrenci çevrimiçi olarak erişim sağladı.
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BÜTÜNLEME VE FİNAL SINAVLARI DA ONLİNE OLACAK
ATA AÖF final sınavları 24 Mayıs-4 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.
Bütünleme sınavı ise 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;
Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.' denildi.