ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ATA AÖF sonuçlarında

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Online Vize Sınavı 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz dönem Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım tarihinde başlayıp, 11 Aralık tarihinde tamamlanmıştı. Sınav sonuçları ise 22 Aralık'ta erişime açılmıştı.



Sınav sistemi bu tarihlerde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açılmış olup, toplamda 1.483.000 oturumdan oluşan sınavlara, 233.306 öğrenci çevrimiçi olarak erişim sağladı.