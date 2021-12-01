ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınavlara 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde girdiler. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. En son yapılan vize sınavları 5 Nisan ve 16 Nisan tarihleri aralığında düzenlenmiş, sonuçlar 27 Nisan tarihinde açıklanmıştı. 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, ATA AÖF sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. İşte sorgulama ekranı
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ