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Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 17:18 | 

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınavlara 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde girdiler. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.

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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. En son yapılan vize sınavları 5 Nisan ve 16 Nisan tarihleri aralığında düzenlenmiş, sonuçlar 27 Nisan tarihinde açıklanmıştı. 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, ATA AÖF sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. İşte sorgulama ekranı
2ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
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Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cuma (03 Aralık 2021) günü saat 23:59’a kadar iletebilecekler
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