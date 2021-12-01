ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. En son yapılan vize sınavları 5 Nisan ve 16 Nisan tarihleri aralığında düzenlenmiş, sonuçlar 27 Nisan tarihinde açıklanmıştı. 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, ATA AÖF sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. İşte sorgulama ekranı