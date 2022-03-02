ATA AÖF ders kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? 2022 ATA AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı

ATA AÖF ders kayıtları için tarihler uzatıldı. 27 Şubat 2022 tarihinde son bulacağı bildirilen ATA AÖF kayıt yenileme işlemi yapılan duyuruya göre değişti. Ders kaydı yapılırken FF olan dersler sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte görünecek. Takvime göre ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi 6 Mart'ta sona erecek.
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 6 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;
Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.
Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklardır. Öğrencilerimiz ayrıca AtaMeta uygulamamızın “Öğrenci İşleri” katından ders kayıtlarını yenileyebilirler.
Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri,
Internet Bankacılığı,
Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.
Ara sınıf öğrencilerimizin (2., 3. ve 4. sınıf) dikkatine!
Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.
Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.
Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.
Fakültemizde üst dönemden ders alınmamaktadır.