ATA AÖF ders kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? 2022 ATA AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı

DERS KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri,



Internet Bankacılığı,



Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.



Ara sınıf öğrencilerimizin (2., 3. ve 4. sınıf) dikkatine!



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