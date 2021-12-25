ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? İşte üniversitenin açıkladığı tarih
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Güz Dönemi bütünleme sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu hafta sonu finallere katılım sağlayacak öğrenciler, şimdi ise bütünleme sınavlarına odaklandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?
ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer alıyor. ATA AÖF bütünleme sınavına katılım sağlayacak ve bu kapsamda hazırlık yapan öğrenciler, bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021-2022 ATA-AÖF sınavı takvimi...
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.
Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.
Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.