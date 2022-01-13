ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? Bütünleme sınavı online mı? 2022 sınav tarihleri
ATA AÖF bütünleme sınavının ne zaman yapılacağı, final sınavları sonrası öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Uzaktan eğitim sistemi ile üniversite eğitimlerine devam eden öğrenciler, finallerde alamadıkları istedikleri puanı bütünleme sınavında almak için ter dökecekler. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçecek ve dönem sonu not ortalamasını yüzde 70 oranında etkileyecek. Gözler şimdi ATA AÖF final sınavı takviminde. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, 2022 bütünleme sınavı tarihi.
ATA AÖF sınavları ne zaman sorusu bütünleme sınavlarına kısa süre kala öne çıkan konulardan oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 25 Aralık ve 26 Aralık tarihleri aralığında düzenlendi. Sınavın ardından sonuçlar erişime açıldı. Final sınavlarında istedikleri notu alamayan öğrenciler, final sınavlarına katılacaklar. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavları 5-6 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. Sınavın online mı ya da yüz yüze mi olacağı ise henüz belli değil.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavını, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde başarıyla gerçekleştirdi. Bütünleme sınavlarının yüz yüze mi ya da online mı yapılacağı ise henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde sınavla ilgili duyurunun yayınlanması bekleniyor.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.
Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.
Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
Online Deneme Sınavı Modülü Yayında
Online Deneme Sınavı Modülü ile;
Online Deneme Sınavı Modülü ile;
Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı tip ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.
Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.
Online Deneme Sınavı Modülü ile;
Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı tip ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.
Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.
Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Mozilla Firefox” tur. Sınavlarda “sınav raporunu görüntüleyememe” sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.
Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan “Rapora Git” butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.
Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan “Rapora Git” butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.