Aşure Günü ne zaman? İşte 2022 Aşure Günü tarihi

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının bu yıl ne zaman olduğu merak konusu oldu. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Öte yandan bu ay içinde Aşure Günü de idrak ediliyor. İşte, 2022 Aşure Günü tarihi...