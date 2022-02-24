Aşure Günü ne zaman? İşte 2022 Aşure Günü tarihi

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının bu yıl ne zaman olduğu merak konusu oldu. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Öte yandan bu ay içinde Aşure Günü de idrak ediliyor. İşte, 2022 Aşure Günü tarihi...
Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.
2022'de Aşure Günü, 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.