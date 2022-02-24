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Aşure Günü ne zaman? İşte 2022 Aşure Günü tarihi

#Aşure#2022 Aşure

HZ. Muhammed'in 'Allah’ın ayı' olarak nitelediği Muharrem ayının ne zaman başlayacağı ve 2022 Hicri yılbaşının ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından sorgulanıyor. Her yıl Muharrem ayı ile birlikte yeni bir hicri yılın başladığı kabul ediliyor. Peki, Aşure Günü ne zaman?

1/3Aşure Günü ne zaman İşte 2022 Aşure Günü tarihi

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının bu yıl ne zaman olduğu merak konusu oldu. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Öte yandan bu ay içinde Aşure Günü de idrak ediliyor. İşte, 2022 Aşure Günü tarihi...

2/32022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

3/3AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2022'de Aşure Günü, 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

 

 

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