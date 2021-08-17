Aşure günü ne zaman?... Aşure Günü'nün tarihi...

"Halkımız hoşgörü, birlik ve beraberlik için aşure aşını pişiriyor" Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, muharremin değerli, kendisine hürmet edilen anlamına geldiğini, Hazreti Muhammed'in muharrem ayını Allah'ın ayı olarak tanımladığını söyledi.



Hazreti Muhammedin muharrem ayının 9. ile 10. günü veya 10. ile 11. günleri oruç tuttuğunu anımsatan Kapukaya, şöyle devam etti:



"Muharrem ayının 10'uncu gününe Aşure Günü denmesinin Hazreti Nuh ile alakası yoktur. Hazreti Nuh'un gemisinde aşure aşının pişirildiğine dair rivayetler nakledilir. Ancak, İslam kaynaklarında böyle bir kayda rastlanmıyor. Günümüzde pişirilen aşurenin bununla bir alakası yoktur. Bu konuda Peygamberimizin herhangi bir uygulamasına rastlanmamıştır. Bu örf ve adetten kaynaklanan bir durumdur. Halkımız hoşgörü, birlik ve beraberlik için aşure aşını pişiriyor, bunu sadaka ve sevap için dağıtıyor."



"Kovid-19 tedbirlerine uyun"



Aşure tatlısı pişirirken ve dağıtırken maske, mesafe ve temizlik kuralarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kapukaya, "Kovid-19 sürecinde az sayıda kişiye veya ailemiz arasında dağıtmak kaydıyla bu geleneğimizi devam ettirebiliriz. Kovid-19'un aşure tatlısı dağıtımı vesilesiyle yayılması hiç hoş olmaz. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir taraftan örfümüzü, adetimizi yerine getirirken diğer taraftan insanların hastalanmasına vesile olursak bu vebaldir." değerlendirmesinde bulundu.