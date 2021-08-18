Aşure günü ne yapılır? Aşure günü duası ve fazileti

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR? Aşure günü yapılması gereken ibadetler, İslam dininde önemli bir yeri olan bu günü verimli geçirmek isteyen birçok Müsüman'ın gündeminde yer alıyor. Aşure günü duası ile birlikte bugün ne yapılması gerektiğini merak eden binlerde kişi, konuyla alakalı dini kaynakları araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre aşure gününde yapılması gereken ibadetler arasında oruç tutmak yer almaktadır. Ancak, aşure günü için tutulacak olan oruç, Muharrem ayının 10. günü degil, 10. gününü 11. gününe bağlayan gece niyet edilerek yapılabilmektedir. Dolayısıyla, aşure günü için oruç tutmak için 9 Eylül'ü 10 Eylül tarihine bağlayan gece niyet etmeniz gerekecektir.Zilhicce ayından sonra, hicrî yılın ilk ayı olan Muharrem ayı gelmektedir. Hz. Peygamber, “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurarak bu ayı “Allah'ın ayı” şeklinde nitelemiştir. Muharrem'i değerli kılan diğer bir husus ise, içerisinde Aşure gününün bulunmasıdır. Peygamberimiz, “Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum.” diyerek Aşure orucu tutmaya teşvik etmiştir. Hatta Peygamberimiz zamanında çocukların bile bu ibadete alışmasını arzu eden anneler, onlarla birlikte oruç tutmuşlar, onlara yünden oyuncaklar yaparak açlıklarını unutturmaya çalışmışlardır. Aşure orucu, câhiliye döneminde de bilinen ve tutulan bir oruçtur. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde yahudilerin bu günde oruç tuttuklarını görmüş, sebebini sorduğunda yahudiler, “Bugün Musa ile İsrâiloğulları'nın Firavun'dan kurtuldukları gündür. Biz onu kutlamak için bu günde oruç tutuyoruz.” cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine Allah Resûlü; “Biz Musa'ya sizden daha yakınız.” buyurarak Aşure gününde oruç tutulmasını emretmiştir.