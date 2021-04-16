Askerlik yerleri belli oldu! MSB Nisan Mayıs Haziran celp yerlerini açıkladı
2021 Nisan Mayıs ve Haziran celbinde silah altına alınacak er adayları için askerlik yerlerinin açıklanma duyurusu geldi. Askere gidecek vatandaşlar, yer bilgisi için sorgulama yapabilir. Ancak şu dakikalarda ASAL sisteminde aksaklıklar mevcut.
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Askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyordu. Onları sevindiren haber az önce MSB'den geldi. İşte, 2021 Nisan Mayıs Haziran askerlik yerleri...
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MSB'den yapılan açıklama söyle;"Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır."
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ASAL ÇÖKTÜ MÜ?
Sonuçların açıklanmasının ardından yoğunluk yaşanan ASAL sisteminde problemler yaşanıyor. İlerleyen dakikalarda durumun düzeleceği tahmin ediliyor.
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Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).