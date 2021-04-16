Gündem Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 10:42 | 16 Nisan 2021 - 10:42

Askerlik yerleri belli oldu! MSB Nisan Mayıs Haziran celp yerlerini açıkladı

2021 Nisan Mayıs ve Haziran celbinde silah altına alınacak er adayları için askerlik yerlerinin açıklanma duyurusu geldi. Askere gidecek vatandaşlar, yer bilgisi için sorgulama yapabilir. Ancak şu dakikalarda ASAL sisteminde aksaklıklar mevcut.