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ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI TEMMUZ 2023 || Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz askerlik ve doğum borçlanması zam oranı

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#2023 Temmuz Askerlik Ve Doğum Borçlanması#Doğum Borçlanması#Asgari Ücret
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 12:00

Asgari ücret 3. toplantının sonlanmasının ardından, temmuz asgari ücret zammı 2023 belli oldu. Asgari ücretle birlikte diğer ödemelerde de değişti. Bunlar arasında askerlik ve doğum borçlanması da merak edilen konular arasında yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Böylece asgari ücret Temmuz-Aralık 2023 dönemi için ara zamla birlikte 11 bin 402 lira oldu. 8 bin 506 TL olan asgari ücrete yüzde 34 ara zam yapıldı. Peki, 2023 Temmuz askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması zammı 2023 detayları...

1/3ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI TEMMUZ 2023 || Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu 2023 Temmuz askerlik ve doğum borçlanması zam oranı

Asgari ücrete ilişkin komisyon toplantıları tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz asgari ücret ara zam oranını açıkladı. Açıklamanın ardından tablolar belirlendi. Bunlar arasında askerlik ve doğum borçlanması da dikkat çekti. Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz askerlik ve doğum borçlanması zam oranı detayları...

2/3ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLDU

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLDU?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira. Asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam gelmesinden dolayı en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 730 oldu.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-asgari-ucret-belli-oldu-mu-gozler-asgari-ucret-3-toplanti-saatinde-2023-temmuz-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-yuzde-kac-42286870

3/32023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyon toplantısı sonunda asgari ücret zammını açıkladı. Işıkhan konuşmasında,

"Asgari ücret komisyon görüşmeleri sonucu tespit edilen asgari ücretin bayram öncesinde hayrlara vesile olmasını temennü ediyorum. İşçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya göre, 2023 yılının temmuz ara zammı yüzde 34 oranında gerçekleşti. Asgari ücret 13.415 brüt, net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yüzde 34 enflasyon oranının üzerinde refah payını içeren ara zammı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ara zam yüzde 30 oranında olmuştu.

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#2023 Temmuz Askerlik Ve Doğum Borçlanması#Doğum Borçlanması#Asgari Ücret