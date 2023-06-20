ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI TEMMUZ 2023 || Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz askerlik ve doğum borçlanması zam oranı

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyon toplantısı sonunda asgari ücret zammını açıkladı. Işıkhan konuşmasında,
"Asgari ücret komisyon görüşmeleri sonucu tespit edilen asgari ücretin bayram öncesinde hayrlara vesile olmasını temennü ediyorum. İşçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Açıklamaya göre, 2023 yılının temmuz ara zammı yüzde 34 oranında gerçekleşti. Asgari ücret 13.415 brüt, net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yüzde 34 enflasyon oranının üzerinde refah payını içeren ara zammı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ara zam yüzde 30 oranında olmuştu.