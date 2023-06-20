ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI TEMMUZ 2023 || Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz askerlik ve doğum borçlanması zam oranı

Asgari ücrete ilişkin komisyon toplantıları tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz asgari ücret ara zam oranını açıkladı. Açıklamanın ardından tablolar belirlendi. Bunlar arasında askerlik ve doğum borçlanması da dikkat çekti. Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Temmuz askerlik ve doğum borçlanması zam oranı detayları...