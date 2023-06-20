Asgari ücret belli oldu mu? Gözler asgari ücret 3. toplantı saatinde... 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar toplantının ardından şu açıklamada bulundu:

"Bu hafta da inşallah bunu sonuçlandıracağız. Şu anda rakamların bundan önceki bakanımız Vedat Bey'imiz rakamları söylemişti. Bayramdan önce açıklanacağını düşünüyoruz. Biz günün şartlarına göre alım gücünün daha iyi olması için, bir nebze olsun rahatlamaları için Temmuz ayında başlamak üzere tekrar artıştan sonra Komisyon bir kez daha bir araya gelecek ve o günün şartlarına göre tartışılıp karar alınacaktır.

İşveren veya hükümet tarafından bir rakam ortaya konuşmadı. Biz de bir şey söylemedik. Karşı taraf ve bizim kafamızda bir rakam vardır. Şu an bir şey söylemek doğru olmaz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa geçmişte olduğu gibi muhalefetimizi koruruz. Son yıllarda mutabakat sağlanarak asgari ücret tespit komisyonu bu kararı alıyor. Bizim de aynı düşüncede olarak insanlarımıza rahat nefes aldırmak için gayret gösteriyoruz.

Şu anda bir sonuca varılmadığı için kamuoyu önünde pazarlık gibi tartışırsak bu iş olmaz."