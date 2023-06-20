Asgari ücret belli oldu mu? Gözler asgari ücret 3. toplantı saatinde... 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTIDA NELER OLDU?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Güncel ekonomik verilerin görüşüleceği toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yapıldı.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.
İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını bugün toplandı.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütüldü.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.