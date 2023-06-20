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Asgari ücret belli oldu mu? Gözler asgari ücret 3. toplantı saatinde... 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret#Asgari Ücret Zammı#Asgari Ücret Belli Oldu Mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 09:49

Yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri asgari ücret 2. toplantı ardından konuşulmaya devam ediyor. 7 milyondan fazla çalışan ilgilendiren toplantıyla birlikte "Asgari ücret zammı ne zaman açıklanır?" sorusu beraberinde araştırılmaya başlandı. 19 Haziran asgari ücret ikinci toplantı sona erdi. Güncel ekonomik verilerin görüşüleceği toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yapıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlıklarını sürdürdü. Peki Asgari ücret belli oldu mu? 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

1/7Asgari ücret belli oldu mu Gözler asgari ücret 3. toplantı saatinde... 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç

Asgari ücret zammı temmuz 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TEMMUZ ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı yapıldı. TÜRK-İŞ Heyeti adına toplantıya katılan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, “Bir rakam henüz masaya gelmedi” dedi.
Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda çift zam uygulandı. Asgari ücret toplantısı ardından son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay görüştü. Yapılan görüşme sonrası asgari ücret için Atalay tarih verdi. Peki, 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 

2/7ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi’nde dün akşam saatlerinde görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay, “Perşembeyi bulmadan neticeye varacağına inanıyorum. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Yarın (bugün) olma ihtimali yüzde 50. Bakan beyle tekrar konuşalım, yarın (bugün) bir yere varırız” dedi.

3/7ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN

ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00’de toplanacak.

4/7ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTIDA NELER OLDU

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTIDA NELER OLDU?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ikinci toplantı bugün gerçekleşti. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Güncel ekonomik verilerin görüşüleceği toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yapıldı.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını bugün toplandı.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütüldü.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

5/7ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar toplantının ardından şu açıklamada bulundu:

"Bu hafta da inşallah bunu sonuçlandıracağız. Şu anda rakamların bundan önceki bakanımız Vedat Bey'imiz rakamları söylemişti. Bayramdan önce açıklanacağını düşünüyoruz. Biz günün şartlarına göre alım gücünün daha iyi olması için, bir nebze olsun rahatlamaları için Temmuz ayında başlamak üzere tekrar artıştan sonra Komisyon bir kez daha bir araya gelecek ve o günün şartlarına göre tartışılıp karar alınacaktır.

İşveren veya hükümet tarafından bir rakam ortaya konuşmadı. Biz de bir şey söylemedik. Karşı taraf ve bizim kafamızda bir rakam vardır. Şu an bir şey söylemek doğru olmaz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa geçmişte olduğu gibi muhalefetimizi koruruz. Son yıllarda mutabakat sağlanarak asgari ücret tespit komisyonu bu kararı alıyor. Bizim de aynı düşüncede olarak insanlarımıza rahat nefes aldırmak için gayret gösteriyoruz.

Şu anda bir sonuca varılmadığı için kamuoyu önünde pazarlık gibi tartışırsak bu iş olmaz."

6/7ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Komisyonda işveren kesimini TİSK, işçi kesimini ise TÜRK İŞ temsil ediyor. Son dönemlerdeki gibi TÜÜRK İŞ ve HAK İŞ'in ortak hareket etmesi bekleniyor. Komisyon kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Hali hazırda 8 bin 506 lira olan asgari ücretin seçim öncesi 500 dolar seviyesine çıkarılabileceğine dair sinyaller kamuoyuna yansımıştı. Mevcut kur dikkate alındığında Asgari Ücret beklentisinin 11 bin liranın üzerine çıkması yönünde oldu. Bu da yaklaşık yüzde 37'lik zamma tekabül ediyor. Asgari ücrete yüzde 20 ZAM yapılırsa rakam net 10 bin 208 lira, brüt 12 bin 10 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 lira olacak. Yüzde 40 zam olması durumunda ise net 11 bin 910, brüt 14 bin 11 lira olacak. TÜRK İŞ son yaptırdığı araştırmasında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 10 bin 362 olarak belirledi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 13 bin 440 lira olarak açıklandı. Bu arada işveren kesimi ise hem işçiyi hem işvereni koruyacak, sürekliliği olacak, dengeli bir rakam vurgusu yapıyor. İşçilerin temmuz ayında zamlı maaşlarını alabilmesi için zamlı rakamın bu ay içinde belirlenmesi ve Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.

7/7ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI KONULARI NELER

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI KONULARI NELER?

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin Zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek. İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

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