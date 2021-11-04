‘Aşk’ nam-ı diğer Kamondo Merdivenleri’nin ilginç hikayesi
Taşı, toprağı tarih kokan olan İstanbul'un hemen her köşesi, film senaryolarına ilham veren birbirinden çarpıcı hikayelerle dolu. Onlardan birisi de fotoğraf tutkunlarının vaz geçilmezi 'Aşk' başka bir deyişle Kamondo Merdivenleri...
Karaköy’de Voyvoda Caddesi ile Banker Sokağı’nın kesişimini oluşturan Kamondo Merdivenleri'nin öyküsü 1870'de başlıyor. Yapımı 13 yıl süren merdivenlerin öyküsü de bir hayli ilginç.
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Kamondo Merdivenleri, ismini dönemin ünlü ve zengin ailesi olan Kamondo Ailesi’nden alıyor. Ailenin büyüklerinden Abraham Salomon Kamondo merdivenleri yaptırıyor. Sonrasında merdivenler halk tarafından Aşıklar Merdiveni olarak da isimlendiriliyor.
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İstanbullular arasında ismi Aşıklar Merdiveni olarak telaffuz edilen, art nouveau üsluplu merdivenin yapılma gerekçesi ise "torun" aşkı.
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Merdivenlerin yaptıran Abraham Kamondo’nun torunları 1870'lerde Avusturya Lisesi’nde okuyor. Genç Kamondo'lar Banker Sokağı'nın diğer ucunda bulunan evlerine gidebilmek için de uzun ve bir o kadar zahmetli yokuşu çıkmak kalıyorlar.
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Bunu fark eden Abraham Kamondo da torunları bu yokuştan kurtarmak için bu merdivenleri yaptırmaya karar veriyor ve 13 yıl sürecek inşaatı başlatıyor.
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Kamondo Merdivenleri’nin döner bir şekilde ve iki parça tasarlanmasının sebebi de yukarıdan birisinin aşağıya doğru düştüğünde, en azından bir noktada durabilmesini sağlamak. Mimarlara göre; torunlarının rahatını düşünen Dede Kamondo, onların başına gelebilecek kazaların da önüne geçmek istemiş.
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Kartpostallık manzarası ile herkesin ilgisini çeken merdiven tabiki sadece torunlara değil o dönem daha çok Galata Bölgesi’nde yaşayan Levantenler tarafından da kullanılmış. İnsanlar dükkanlarından evlerine dönerken merdivenler sayesinde çok daha hızlı ve rahat bir şekilde gitmek istedikleri yerlere ulaşabilmişler.