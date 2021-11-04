‘Aşk’ nam-ı diğer Kamondo Merdivenleri’nin ilginç hikayesi

Kartpostallık manzarası ile herkesin ilgisini çeken merdiven tabiki sadece torunlara değil o dönem daha çok Galata Bölgesi’nde yaşayan Levantenler tarafından da kullanılmış. İnsanlar dükkanlarından evlerine dönerken merdivenler sayesinde çok daha hızlı ve rahat bir şekilde gitmek istedikleri yerlere ulaşabilmişler.