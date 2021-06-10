Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 45 yaş üzeri MHRS, e Nabız ve Alo 182 telefon hattı ile aşı randevusu alma!
45 yaş aşı tarihi için beklenen açıklama geldi. Aşılama sürecine hız vererek pandemiyi gündeminden çıkarmak isteyen Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısında yeni yaş gurubuna geçileceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamada 45 yaş üstünün aşı sırasının geldiğini duyurdu. Ocak ayından beri başarı ile uygulanan koronavirüs aşı takviminde yaş sırası gelen 45 yaş üstü aşı randevularını perşembe gününden itibaren MHRS, e Nabız ve telefon üzerinden alacaklar. Peki, 45 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte, Alo 182 telefon hattı, MHRS ve e Nabız ile aşı randevusu alma detayları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
45 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusu Bakan Koca'nın açıklamaları ile yanıt buldu. Aşı programının son aşamasında aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 45 yaş üzeri yarından itibaren aşılarını yaptırabilecek. Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek. Konuyla dair açıklama yapan Bakan Koca, "Aşı tedarik edildikçe 5'er 5'er yaş sınırı düşecek. Yarından itibaren yaş sınırı artık 45'e düşecek" dedi.
2
45 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, koronavirüs aşısındaki son dakika gelişmesine ilişkin "Aşı tedarik edildikçe 5'er 5'er yaş sınırı düşecek. Yarından itibaren yaş sınırı artık 45'e düşecek" dedi.
3
45 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSUNU NASIL ALACAK?
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alanlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
Vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.
4
AŞILAMA TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.
İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."
5
Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılandı.Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapıldı.Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.
Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.