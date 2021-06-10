Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 45 yaş üzeri MHRS, e Nabız ve Alo 182 telefon hattı ile aşı randevusu alma!

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılandı.Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapıldı.Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.



Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.



Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.