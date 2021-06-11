Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 40 ve 45 yaş üzeri MHRS, e Nabız ve Alo 182 telefon hattı ile aşı randevusu alma bilgileri

Konuya ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, her bir yeni yaş ya da meslek grubunu aşı için açtıklarında ilk günlerde çok yoğun bir talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Haziran ayı, her bir günü sanki yeniden başlıyormuşcasına coşkulu geçecek gibi gözüküyor. Çünkü hızlı bir şekilde dar aralıklarla hem yeni alt yaş gruplarını açıyoruz, bugün 45 açtık, önümüzdeki hafta başı bu 40 yaşa inecek. Bu arada yeni meslek grupları eklenmeye başladı, akademisyenler, sanatçılar gibi, bu şekilde dinamik bir haziran ayı yaşayacağız. Bugün inanılmaz bir talep var aşıya. Bundan önceki gün de hatta önceki gün de öyleydi. Belli ki bundan sonra da böyle gidecek."



Yiyit, sağlık altyapısı anlamında hiçbir sıkıntı olmadığını, aşı tedarikinin de sağlandığını dile getirerek, "Vatandaşlarımız bugünkü gibi arzulu şekilde başvurursa bizim için çok mutlu bir ay geçecek. Bu ay belki aşı yapma anlamında çok yorulacağız ama bu yorgunluk güzel bir yorgunluk olacak. Bu yorgunlukla belki önümüzdeki ayların sağlık anlamındaki yükünü yok etmiş olacağız." diye konuştu.