Aşı randevusu e Devlet ile nasıl alınır? Aşı randevusu iptal edilir mi? MHRS, e Nabız ve telefon ile 35 yaş üstü randevu ekranı!
Aşı randevusu alma ekranı, Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada sıranın 35 yaş üzerine geldiğini duyurmasının ardından en çok talep gören internet sitesi haline geldi. Toplumsal bağışıklıkta aşılama sürecine hız veren bakanlık 35 yaş üzeri aşı randevusu için e Devlet, e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattını devreye soktu. BionTech ve Sinovac aşı tercihinin yapıldığı aşı randevusu alma sisteminde randevu bilgileri SMS ile vatandaşlara bildiriliyor. Ayrıca aşı randevusu aile hekimliklerinden de artık alınabiliyor. Peki, Aşı randevusu e Devlet ile nasıl alınır? Aşı randevusu iptal edilir mi? İşte, MHRS, e Nabız ve telefon ile 35 yaş üstü aşı sırası sorgulama işleminin detayları.
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Aşı randevumu nasıl alırım, sorusu aşı sırası gelen vatandaşların gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Covid-19 aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken, covid 19 aşısı iptali de randevularını değiştirmek isteyenlerin odaklandığı diğer başlıklardan oldu. Sağlık Bakanlığı'nın e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden aşı randevusu bir kaç adımda alınırken, randevu için T.C kimlik numarası bilgileri kullanılıyor. Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan aşı randevularını iptal ederek başka tarih için yeniden randevu alabilecekler.
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E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.
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SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
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E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
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COVİD-19 AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal edilebilirler.
MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi için;
www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıklayın.
TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapın.
Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın
Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.
Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.