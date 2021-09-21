Aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız aşı kartı oluşturma ekranı
Aşı kartı almak isteyen bu işlemi online olarak gerçekleştirebiliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. İki doz aşı olan vatandaşlar, aşı kimlik kartı düzenleyebiliyor. Peki, aşı kartı nasıl alınır?
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Aşı kartı alma işlemi yoğun ilgi görüyor. Aşı kartı e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden oluşturulabiliyor. Bu kart üzerinde kişinin kaç doz aşı olduğu bilgisi de yer alıyor. Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası bulunuyor. İşte e-Nabız aşı kartı oluşturma ekranı
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AŞI KARTI NASIL ALINIR?
2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.
Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.
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Vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor.