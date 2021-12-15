Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret toplantılarında son durum

BAKAN BİLGİN: BAYRAM HAVASI OLUŞTURACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yatığı sunumda, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" demişti.



Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamasında, “Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37’si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası estireceğini belirten Bakan Bilgin, "Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye’nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye’ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim” şeklinde konuşmuştu.



Üçüncü toplantının ardından yaptığı açıklamada işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini TİSK olarak tekrar tekrar hatırlattıklarını dile getiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Devletimizin resmi bir kuruluşu var malumunuz. Adı da TÜİK. TÜİK’in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında bizim farklı enflasyon rakamları ve oranları açıklayan kuruluşlar var ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK’tir. Üç konuda mutabakata vardık TÜRK-İŞ ve TİSK olarak. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yani yüzde 14’ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda da mutabakatımız var. 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yıllarda uygulandığı gibi yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var. Bizim ilk günden beri söylediğimiz şey, çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada. Herkes hesaplıyor” ifadelerini kullanmıştı.



