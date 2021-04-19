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Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 21:24 | 

Arefe ne zaman? İşte 2021 Ramazan Bayramı arefesi

Huzur ve bereket ayı Ramazan devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de arefe günün ne zamana denk geldiği oldu. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı arife günü tarihini sorguluyor. Peki, 2021 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?

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On bir ayın sultanı Ramazan, tüm yurtta oruç ve çeşitli ibadetlerle idrak edilirken, özellikle çalışan vatandaşların da bayram tatiline yönelik planlamaları başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de arife gününün tarihi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.

Dolayısı ile arefe günü bu sene 12 Mayıs günü ihya edilecek.

3RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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