Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB açıklaması
Ara tatil için geri sayım başladı. Okulların ne zaman tatil olacağı ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde eylül ayında başladı. Öğrenciler heyecanla tatil tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, ara tatil ne zaman? İşte MEB tarafından açıklanan tatil tarihleri
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Ara tatilin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler heyecanla 1 hafta sürecek olan tatili bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ilk ara tatil kasım ayında olacak. Öğrenciler 15 Kasım'da tatile başlayacak. İşte 2021-2022 tatil tarihleri hakkında detaylar
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ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.
İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
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Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.