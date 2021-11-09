Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB açıklaması

Ara tatilin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler heyecanla 1 hafta sürecek olan tatili bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ilk ara tatil kasım ayında olacak. Öğrenciler 15 Kasım'da tatile başlayacak. İşte 2021-2022 tatil tarihleri hakkında detaylar