Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021 2022 ara tatil ve 15 tatil takvimi
Kasım ara tatil tarihi öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığınca başladı. Kovid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim sürerken ilk dönem ara tatil ve 15 tatil takvimi de belli oldu. 18 milyon öğrenci MEB takvimine göre kasım ayında 9 günlük ara tatile girecek. Yarıyıl tatil ile 21 Ocak 2022 Cuma günü karneler alınacak. Peki, ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB 2021 2022 ara tatil ve 15 tatil takvimi.
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Okullar ne zaman kapanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler, şimdiden tatil tarihlerine odaklandı. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitim kasım ayına kadar sürecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
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ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
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Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
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OKULLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER?
19 Ağustos 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" hazırlandı.
Buna göre yüz yüze eğitim başladığında okullarda alınacak Kovid-19 tedbirleri özetle şöyle olacak:
- Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrenciler ile aynı ev içerisinde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilecek.
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- Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek.
- Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.
- Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılması sağlanacak.
- Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.