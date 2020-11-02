Ara tatil ne zaman? Okullar kasım ara tatili olacak mı? İşte MEB takvimi
Ara tatil tarihleri, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki üçüncü aşama başlıyor. 2 Kasım’dan itibaren ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim verilecek. Peki bu yıl ara tatil olacak mı? İşte konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklaması
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Ara tatilin ne zaman olacağı araştırılıyor. Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitime devam eden öğrenciler için kademeli şekilde okullar açılıyor. Peki bu yıl ara tatil olacak mı? Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok’ dedi. İşte MEB takvimine göre ara tatil tarihleri
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ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak.
Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.
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BU YIL ARA TATİL OLACAK MI?
Ekim ayında konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?" sorusuna, "Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan söz etmiştik. Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok." cevabını verdi.