Ara tatil ne zaman bitecek? Okullarda kasım ara tatili kaç gün? MEB açıklaması

Kasım ara tatili ile ilgili heyecan giderek artıyor. Ara tatil ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor.’ dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre hafta sonu tatili ile beraber ara tatil bugünden itibaren başlayacak. TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak. İşte detaylar