Ara tatil ne zaman bitecek? Okullarda kasım ara tatili kaç gün? MEB açıklaması
Ara tatil ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni eğitim öğretim yılı TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatıldı. Uzaktan eğitimin ardından öğrenciler kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçtiler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ara tatil bugün başlıyor. Peki okullarda kasım ara tatili kaç gün, ne zaman bitecek? İşte yanıtı
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Kasım ara tatili ile ilgili heyecan giderek artıyor. Ara tatil ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor.’ dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre hafta sonu tatili ile beraber ara tatil bugünden itibaren başlayacak. TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak. İşte detaylar
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ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatili ile beraber 13 Kasım’dan itibaren tatile girecek olan öğrencileri 23 Kasım’da derslerine başlayacaklar. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabilecek. TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.
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Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek.
İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir.
İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.