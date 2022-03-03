Ara tatil ne zaman? 2022 nisan ara tatili hakkında MEB açıklaması

Ara tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Okullarda eğitim öğretim yüz yüze olacak şekilde devam ediyor. Öğrenciler ilk ara tatili 15 Kasım ve 19 Kasım tarihleri aralığında yaptılar. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem başladı. İkinci dönem ara tatili nisan ayında başlayacak.