Ara tatil ne zaman? 2022 nisan ara tatili hakkında MEB açıklaması

Ara tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Okullarda eğitim öğretim yüz yüze olacak şekilde devam ediyor. Öğrenciler ilk ara tatili 15 Kasım ve 19 Kasım tarihleri aralığında yaptılar. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem başladı. İkinci dönem ara tatili nisan ayında başlayacak.
Ara tatil 11 Nisan tarihinde başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 18 Nisan’da eğitime başlayacak.
7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.