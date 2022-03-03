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Ara tatil ne zaman? 2022 nisan ara tatili hakkında MEB açıklaması

#Ara Tatil#Nisan Ara Tatili#MEB

Ara tatil için araştırmalar başladı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı. Öğrenciler tüm kademelerde eğitimlerine yüz yüze devam ediyorlar. İlk ara tatil kasım ayında yapıldı. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem başladı. Peki, nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında?

1/3Ara tatil ne zaman 2022 nisan ara tatili hakkında MEB açıklaması

Ara tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Okullarda eğitim öğretim yüz yüze olacak şekilde devam ediyor. Öğrenciler ilk ara tatili 15 Kasım ve 19 Kasım tarihleri aralığında yaptılar. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem başladı. İkinci dönem ara tatili nisan ayında başlayacak.

2/3ARA TATİL NE ZAMAN

ARA TATİL NE ZAMAN?

Ara tatil 11 Nisan tarihinde başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 18 Nisan’da eğitime başlayacak.

3/3Ara tatil ne zaman 2022 nisan ara tatili hakkında MEB açıklaması

7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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#Ara Tatil#Nisan Ara Tatili#MEB