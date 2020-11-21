Apple iPhone 12 Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte, iPhone 12, iPhone 12 Pro Max fiyatı ve Türkiye çıkış tarihi
Apple iPhone 12 Türkiye fiyatlarını duyurdu. Tüm dünyanın aylardır beklediği Apple'ın amiral gemisi iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max modelleri ilerleyen haftalarda ön satışa açılacak. Bir dizi yenilikleri gündemine alan iPhone 12 64 GB 10.999 TL'den satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max 128 GB ise 16.999 TL'den satılacak. Peki, Apple iPhone 12 fiyatı ne kadar ve ne zaman gelecek? İşte, Apple iPhone 12 Türkiye'ye geliş tarihi ve tüm modellerin satış fiyatı.
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Apple iPhone 12 fiyatı ve Türkiye'ye geliş tarihi ile uzun süredir bekleniyordu. Teknoloji devi Apple'ın son bombası iPhone 12 geçtiğimiz ay lansmanla dünyaya tanıtıldı. Tanıtılan ilk model ise 5G desteğine de sahip olan iPhone 12 oldu. Uzun süredir Türkiye satışı beklenen Apple iPhone 12 için beklenen haber geldi. Son teknoloji ile üretilen iPhone 12 Pro'nun 27 Kasım ön siparişe, 4 Aralık'ta satışına başlanacak. İşte, detaylar.
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IPHONE 12 NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?
Apple'ın yaptığı açıklamaya göre, iPhone 12 ailesinin satış tarihleri belli oldu. Modellerin satış tarihleri şöyle;
iPhone 12 mini: Tarih açıklanmadı
iPhone 12: 27 Kasım ön siparişe, 4 Aralık'ta satışına başlanacak
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iPhone 12 Pro: 27 Kasım ön siparişe, 4 Aralık'ta satışına başlanacak
iPhone 12 Pro Max: Tarih açıklanmadı
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IPHONE 12 NE KADARA SATILACAK?
Apple'ın beklenen yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları akşam saatlerinde belli oldu. Fiyatlar şöyle olacak;
iPhone 12 64 GB: 10.999 TL
iPhone 12 128 GB: 11.499 TL
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iPhone 12 256 GB: 12.499 TL
iPhone 12 mini 64 GB: 9.999 TL
iPhone 12 mini 128 GB:10.499 TL
iPhone 12 mini 256 GB: 11.499 TL
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iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL
iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL
iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL
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iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16.999 TL
iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999 TL
iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19.999 TL
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IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ
Apple yeni iPhone'larını tanıttı. Tanıtılan ilk model ise 5G desteğine de sahip olan iPhone 12 oldu. Merakla beklenen yeni Apple telefonlarından iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor.
iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Tanıtılan ilk iPhone modeli olan iPhone12'ye Apple'ın geliştirdiği A14 Bionic işlemci güç veriyor.
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Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A14 Bionic, 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU barındırıyor ve oyun performansı çok iyi. Apple, iPhone 12'nin arka yüzünde yeni nesil çift kamera kurulumu kullanıyor.
Yenilenen lens yapısı, iPhone 12'nin görüntü alma kalitesini oldukça artıracak. Düşük ışıkta dahi daha net fotoğraflar elde edilebilecek. MagSafe ile Apple kablosuz şarja yeni bir standart getiriyor. İşte karşınızda Apple'ın yeni ürünü MagSafe...