AÖL telafi sınavları ne zaman? 2021 Açık Öğretim Lisesi AÖL telafi sınavı tarihleri belli oldu

Açık lise telafi sınavları ne zaman sorusu MEB'den gelen açıklama ile yanıt buldu. AÖL telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Takvime göre AÖL telafi sınavları tarihi 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar olacak. Sınav sonuçları ise MEB.gov.tr'de yapılacak duyuru ile bildirilecek.