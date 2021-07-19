AÖL telafi sınavları ne zaman? 2021 Açık Öğretim Lisesi AÖL telafi sınavı tarihleri belli oldu
AÖL telafi sınavları tarihi MEB'den gelen açıklama ile belli oldu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde kayıt yenileme ve kayıt işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan çevrimiçi sınavlara katılamayan öğrenciler online telafi sınavlarına girecekler. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren AÖL telafi sınavlarının sonuçları ise daha sonra açıklanacak. Peki, AÖL telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Açık Öğretim Lisesi AÖL telafi sınavı tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Açık lise telafi sınavları ne zaman sorusu MEB'den gelen açıklama ile yanıt buldu. AÖL telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Takvime göre AÖL telafi sınavları tarihi 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar olacak. Sınav sonuçları ise MEB.gov.tr'de yapılacak duyuru ile bildirilecek.
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AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'den gelen açıklamaya göre, AÖL telafi sınavları 27 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.
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AÖL TELAFİ SINAVLARINA KİMLER KATILACAK?
Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.
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Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.