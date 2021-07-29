AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL ek sınav sonuçları için gözler MEB'de!

AÖL DİPLOMALARI İÇİN DUYURU 10.01.2020 tarih ve 750563 sayılı 2020/1 genelge kapsamında-2020-2 döneminde olduğu gibi- 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri" yürüteceklerdir. Bu nedenle, tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizin görev ve sorumluluğundadır.



Halk Eğitimi Merkezleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini; 28.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında yönerge metni ile birlikte Açık Öğretim Lisesi resmi web adresinde yayımlanan "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri 2020-3 Döneminde Mezun Olanların Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu" doğrultusunda yapacaklardır.



81 İl Valiliğine gönderilen 17.11.2020 tarih ve 16834524 sayılı resmi yazıyla; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı diploma ihtiyaçlarını örgün eğitim kurumları için diploma ihtiyaçlarının bildirildiği tarihlerde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Bu nedenle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin bundan sonraki matbu diploma taleplerini, sadece İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.